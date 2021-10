Face à Liverpool, Claudio Ranieri et Watford ont eu la malchance de tomber sur une équipe de Liverpool déchaînée. Si Firmino a joué un rôle essentiel dans la victoire, c'est Salah qui a suscité l'enthousiasme au coup de sifflet final. L'Égyptien est en pleine forme cette saison, Gary Lineker et plusieurs autres observateurs ont jugé bon de le comparer à un certain Lionel Messi. Salah a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en Premier League depuis le début de la saison, sans compter ses trois buts en deux matches de Ligue des Champions. Au-delà des chiffres, c'est sa manière de jouer qui fait parler. Comme Karim Benzema, l'Egyptien est à un niveau supérieur en ce moment.

Le Real Madrid de retour sur Salah ?

Alors que son avenir n'est pas encore tout à fait clair, les négociations contractuelles sont en cours mais ne progressent pas vraiment, c'est le moment idéal pour être au sommet de son art. "Je ne pense pas qu'il restera à Anfield pour le reste de sa carrière", a déclaré Gary Neville, consultant pour Sky Sports et icône de Manchester United, à propos de Salah. C'est mon opinion personnelle. La Premier League serait plus faible s'il partait. Mais je pense que Salah doit faire l'expérience du Real Madrid, du Santiago Bernabeu. Le Real Madrid va revenir, d'ailleurs. Je sais que Barcelone n'est pas très bien en ce moment."