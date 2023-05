Liverpool : les Reds officialisent le départ de James Milner

C'est un départ qui avait déjà été annoncé par Liverpool et un hommage avait été rendu au joueur lors de la 37e journée de Premier League du côté d'Anfield Road. Mais Liverpool vient de communiquer officiellement sur le départ de James Milner en ce mercredi 31 mai. Après la fin de la saison de Premier League et une cinquième place pour Liverpool, qui ne jouera donc pas la Ligue des Champions mais plutôt la Ligue Europa la saison prochaine, les Reds ont officialisé le départ de Milner. Le milieu de terrain quitte les bords de la Mersey après huit ans de bons et loyaux services.

Milner quitte Liverpool

Le milieu de terrain anglais de 37 ans arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Il avait posé ses valises chez les Reds en 2015 en provenance de Manchester City. Ces dernières semaines, son nom était évoqué avec insistance du côté de Brighton, lui qui pourrait donc rester en Premier League et débarquer au sein d'un club qui vient de se qualifier pour ... la Ligue Europa après une sixième place magnifique cette saison. Milner aura notamment glané la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020 avec Liverpool, lui qui reste comme un monument au sein de l'équipe des Reds ces dernières saisons.