Liverpool, les nouveaux invincibles ?

Parlour préfère la Ligue des champions



91 - Liverpool have taken 91 points from the last 93 available to them in the Premier League (P31 W30 D1 L0). Insanity. pic.twitter.com/pbHDfG6PM5

— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2020

Après Preston North End (1898-1899) et, surtout, Arsenal (2003-2004), les Reds, en déplacement à Woverhampton jeudi soir (21h), vont-ils devenir les nouveaux "Invincibles" du football anglais ? Dimanche dernier, face à Manchester United (2-0), Liverpool a porté sa série d’invincibilité à 39 matchs consécutifs en Premier League. Soit dix de moins que les Gunners, qui étaient restés invaincus une saison entière, comme Preston North End (mais en seulement 22 rencontres), et avaient ensuite poursuivi leur série, finalement stoppée par les Red Devils à Old Trafford en octobre 2004.Les hommes de Jürgen Klopp, avant de savoir s’ils termineront eux aussi la saison sans enregistrer le moindre revers en championnat, peuvent d’abord s’offrir ce record de 49 rencontres sans défaite. Ils ont ainsi la possibilité de l’égaler début avril sur la pelouse de Manchester City, face à des Citizens qui leur ont infligé leur dernière défaite en Premier League (2-1 le 3 janvier 2019), puis de le battre lors de la rencontre suivante, contre Aston Villa à Anfield.Mais pour leur entraîneur, le record d’Arsenal est quasiment inatteignable. "C’est énorme. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu, et si vous m’aviez demandé si c’était possible, je n’y aurais pas cru", expliquait ainsi le technicien allemand après le Boxing Day. Pourtant, les statistiques de son équipe sont impressionnantes. Cette saison, les champions d’Europe, qui filent vers le titre, ont ainsi remporté 21 matchs sur 22, pour un nul. Et ils comptent plus de points après 39 matchs, marquent plus de buts et en encaissent moins que les Canonniers d’Arsène Wenger en 2003-2004.Membre de ces "Invincibles" d’Arsenal, Ray Parlour reste "très fier" de ce record : "Et, bien sûr, vous ne voulez pas que votre record soit égalé ou battu." Mais l’ancien milieu de terrain, interrogé par Talk Sport, reconnaît qu’il échangerait "tous les jours" ce record pour une Ligue des champions : "Vous ne gagnez pas de trophée pour être resté invaincu". Mais sur les rives de la Mersey, l’objectif est surtout de remporter le championnat, qui échappe à Liverpool depuis 1990, plutôt qu’une Ligue des champions remportée à six reprises (record anglais)…