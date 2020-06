Liverpool : Les fans ont bien fêté le titre

Liverpool are champions of England 🏆

And here's the scenes at Anfield 🏆 pic.twitter.com/aVqiVxOLNj



— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 25, 2020

Anfield pris d’assaut par les fans en pleine nuit

🔴 This is Anfield right now. Liverpool fans celebrating the Premier League title win.#LFC pic.twitter.com/L5vua35LnZ

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) June 25, 2020

La nuit de jeudi à vendredi a été longue sur les bords de la Mersey. Sevrés de consécration nationale depuis trente ans ans, en cette saison 2019/2020. Le match de Chelsea contre Manchester City, celui qui a sacré les Reds, à peine terminé, ils ont été des milliers à se réunir dans la ville. Ivres de joie, les amoureux de LFC se sont retrouvés pour chanter, crier et jubiler jusqu’au petit matin et sans la moindre restriction. Et peu leur importait si cette communion était fortement déconseillée à cause de la menace toujours présente du Covid-19, comme leur a rappelé leur entraineur dans un message vidéo suivant le sacre.Naturellement,À défaut de pouvoir s’y installer, ils se sont amassés autour pendant un long moment, à craquer des fumigènes, allumer des feux d'artifice et entonner leurs meilleurs chants, tels que You’ll Never Walk Alone ou Fields of Anfield Road. Si l’on excepte le non-respect de la distanciation sociale, c’était des scènes très belles à contempler et elles en disaient long sur le degré de bonheur de ce peuple.



Après tant de désillusions et d’échecs, les supporters ne pouvaient donc rester les bras croisés alors que leur équipe venait de conquérir son premier titre national de Premier League. C’était aussi probablement une façon de compenser la parade de bus à laquelle ils n’auront malheureusement pas le droit. Les circonstances l’imposent et c’est ce qui a notamment fait dire à Klopp qu’il y a une sensation de quelque chose d’incomplet dans cette consécration tant attendue. Mais, même contenu, le bonheur des Reds et leurs supporters reste immense et surtout amplement mérité.

Liverpool champion, enfin !