Sadio Mané a l'habitude de laisser son agressivité prendre le dessus lorsqu'il se retrouve pointé du doigt par les joueurs et remonté pendant un match. Jurgen Klopp lui a fourni quelques conseils. "Mais ce sont deux choses différentes, l'une est de rendre Sadio vraiment agressif pendant le match, nous l'avons vu contre Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs (en 2019)", a déclaré Klopp.

Se venger avec le football

"Thiago Alcantara voulait aller le chercher après qu'il leur ait causé quelques problèmes lorsque nous avons joué contre le Bayern (Munich) en Ligue des Champions. C'était évident dès la première seconde quand il y est allé très fort. Sadio est maintenant à un âge où il n'est plus aussi émotif. Mais nous avons tous besoin d'émotions évidemment et parfois nous les contrôlons mieux et parfois moins." Suite aux réactions de Mané à ces incidents, cela a conduit son coach à avoir une discussion avec son joueur vedette : "Nous (obtenons) une revanche avec le football. Quoi que nous fassions, nous leur rendons la monnaie de leur pièce avec le football."