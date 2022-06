"J'ai une belle relation avec Sadio"

Liverpool est une machine collective bien huilée, mais le club de la Mersey est aussi porté par ses individualités. Depuis de longues années, Mohamed Salah et Sadio Mané prennent la lumière grâce à leurs qualités de percussion et de buteur sur le front de l'attaque. Deux profils similaires qui ont parfois été tancés pour leur individualisme - surtout l’Égyptien. Interrogé sur cette pseudo-concurrence, le principal intéressé a tenu une version totalement différente.

"Si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord, a lâché Mohamed Salah dans un entretien accordé à France Football. Je ne sais pas d'où ça vient... J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n'en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi."

Salah fait notamment référence à son chiffre de passe décisives distillées en Premier League cette saison - 13 au total.