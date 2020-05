Liverpool : L'entraînement est facultatif

Les Reds ont repris l'entraînement mercredi et comme l'a indiqué leur manager, aucun joueur ne sera forcé de participer aux sessions face à la menace du coronavirus. Pour rappel, N'Golo Kanté n'a pas participé à l'entraînement de Chelsea mercredi avec la bénédiction de la direction des Blues. "C'est le choix des joueurs, c'est clair", a confié Jürgen Klopp au micro de Sky Sports. "J'ai dit avant la session d'entraînement : 'Vous êtes ici de votre plein gré. Habituellement, vous signez un contrat et vous devez être présent lorsque je vous le dis, mais dans ce cas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'avez pas besoin d'être ici'. Il n'y a pas de restrictions, pas de punition, rien. C'est leur propre décision et nous respectons cela à 100%".

La sécurité des joueurs avant tout

"Les garçons vont bien. Nous ne mettrons jamais personne en danger pour faire ce que nous voulons faire. Oui, nous aimons le football, oui, c'est notre travail, mais ce n'est pas plus important que notre vie ou celle des autres", a ajouté l'ancien boss du Borussia Dortmund, alors que Liverpool est très proche d'un premier titre de Premier League après plus de trente ans d'attente.