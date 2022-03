Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, admet que lui et tous ses coéquipiers veulent que Mohamed Salah signe un nouveau contrat pour continuer l’aventure commune.



Les responsables des Reds ont prolongé les contrats de plusieurs joueurs clés ces derniers mois, mais Salah, lui, n'a pas encore apposé sa signature sur un nouvel accord. L’Égyptien hésite toujours entre poursuivre sur les bords de la Mersey ou relever un nouveau défi. Un challenge du côté de l’Espagne semble le tenter.

Salah reste indispensable aux Reds

Henderson espère qu’il misera sur la 1e option. Il a déclaré à Between The Lines de BT Sport : « Pour moi, oui, mais c’est un avis subjectif. Il a été phénoménal pendant plusieurs saisons. Les chiffres qu'il a, les buts et les passes décisives, c’est incroyable. Mais même son jeu en général, son travail pour l’équipe, son leadership au sein du groupe, c'est un joueur exceptionnel et j'espère qu'il pourra continuer à progresser et nous aider à mieux réussir à l'avenir."



C’est Rio Ferdinand qui interrogeait le capitaine des Reds et il lui a demandé ensuite s’il y avait un quelconque « signe sur un nouveau contrat à venir ». Ce à quoi Henderson répondu : "Ce serait bien."