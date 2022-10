Liverpool : Le loupé avec Figo

La légende portugaise Luis Figo était à la recherche d'un nouveau défi en 2005, après un passage réussi de cinq ans au Real Madrid, et les Reds faisaient partie des clubs intéressés. Mais c'est l'Internazionale qui a finalement obtenu la signature de Figo, laissant le souhait du club d'Anfield et celui du joueur portugais, inassouvis.

Figo tout proche des Reds

L'ancienne star portugaise a déclaré au Guardian : "J'aurais aimé y aller. Nous avons beaucoup parlé. Une semaine, ils disent : "Non, attendez, nous ne pouvons pas le faire maintenant", puis ils signent un joueur. Puis, 'Attendez quelques jours de plus, nous devons d'abord régler ça' et ils en signent un autre. Je me dis : "Vous vous foutez de moi ou quoi ? L'Inter apparaît, je vais à Milan, je rencontre [le président du club, Massimo] Moratti et je prends ma décision. J'ai aimé l'Inter, c'était exactement ce dont j'avais besoin."