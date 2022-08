Il y a un peu plus d'un an, alors que les fans anglais manifestaient un peu partout dans le pays contre la Super Ligue, les supporters de Manchester United avaient poussé la chose un peu plus loin en visant les propriétaires du club. Au travers d'un envahissement de la pelouse d'Old Trafford le 2 mai 2021, ils avaient protesté contre la famille Glazer, et finalement empêché la tenue de la rencontre alors prévue face à Liverpool. Un match reporté et remporté par les Reds (4-2). Mais cette fois, pas question pour Jürgen Klopp de renouveler l'expérience.



En conférence de presse, le coach allemand a prévenu le club mancunien et la Fédération anglaise que Liverpool aurait une demande claire si les nouvelles manifestations anti-Glazer prévues aux abords d'Old Trafford ce lundi, en marge du match entre Manchester United et Liverpool (21h00), devaient avoir une quelconque incidence sur la tenue de la rencontre. "J'espère vraiment que cela n'arrivera pas, mais si c'était le cas, je pense que nous devrions obtenir les trois points."

Liverpool ne comprendrait pas

Pour Klopp, Liverpool n'a pas à subir les problèmes internes à United. "Nous n'aurons rien à voir avec la situation, si les supporters (de United) ne veulent pas que le match ait lieu. Nous ne pourrons tout simplement pas reprogrammer le match dans un calendrier déjà surchargé. Nous affronterons United en espérant que le match aura lieu, puis nous rentrerons chez nous. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Mais si une telle situation se produit, l'autre équipe doit récupérer les points parce qu'ils n'ont rien à voir avec tout cela. On est prêt pour la rencontre." Au classement, les Reds (15e) et les Red Devils (20e) sont en difficulté après deux journées.