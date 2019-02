Liverpool: Lallana titulaire à West Ham

C'est un Liverpool décimé, privé de nombreux éléments importants (Gomez, Alexander-Arnold, Lovren, Wijnaldum, Henderson...), qui se déplace sur la pelouse de West Ham ce lundi soir en clôture de la 25e journée de Premier League.

Adam Lallana en profite ainsi pour obtenir une place de titulaire en soutien du trio Salah-Mané-Firmino, alors que James Milner débutera au poste de latéral droit.

Du côté des Hammers, Samir Nasri, incertain en raison d'une blessure, n'est pas sur la feuille de match.

West Ham: Fabianski - Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell - Snodgrass, Noble, Rice, Anderson - Antonio, Chicharito.

Liverpool: Alisson - Milner, Van Dijk, Matip, Robertson - Keita, Fabinho, Lallana - Salah, Firmino, Mané.

