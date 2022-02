Les dirigeants de Liverpool se préparent à honorer la clause de rachat de Gavi, le très talentueux et très jeune prodige du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le jeune homme de 17 ans a encore 18 mois de contrat et les Reds sont prêts à lui offrir un gros salaire et une prime à la signature conséquente. Mais Liverpool est également prêt à déclencher la clause libératoire de 42 millions de livres du jeune homme.

Le Barça ne lâche rien

Les dirigeants des Reds pourraient ainsi offrir à Gavi un contrat de 3 millions de livres par an, ainsi qu'une prime à la signature de 8 millions de livres. Cette offre serait supérieure à celle du FC Barcelone, sachant que si les géants espagnols sont toujours en difficulté financière, ils tenteront tout pour prolonger le virtuose et ne pas le perdre au profit des géants anglais.