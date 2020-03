Alors qu’ils avaient remporté 26 de leurs 27 premiers matchs, les Reds se sont totalement effondrés à Watford, samedi. Les Reds n'égaleront pas les Invincibles d'Arsenal en Premier League. Les coéquipiers de Virgil Van Dijk ne sont même pas parvenus à marquer un but. Et le défenseur batave a du mal à encaisser. "Ce n’est pas acceptable de perdre 3-0 à Watford. Bravo à eux, ils l'ont mérité. Ils ont bien joué, se sont beaucoup battus, ont été très disciplinés et ont marqué trois buts. C'est une défaite difficile à avaler. (...) Nous allons devoir nous améliorer et nous allons y arriver", a tonné le joueur néerlandais dans la presse anglaise. Pour rappel, les Reds comptent toujours 22 longueurs d’avance au classement sur leur dauphin, Manchester City.