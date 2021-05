Liverpool : Konaté nouvelle recrue des Reds

Accord Convenu ✅

We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴



— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021

Konaté pense d'abord aux Bleuets

Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi massif que Liverpool. C’est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et de commencer ce nouveau chapitre. En ce moment, je me concentre sur le Championnat d'Europe U21 avec la France, mais après cette compétition, je sais que je rejoindrai l'une des meilleures équipes du monde et cela me donne un grand sentiment", a-t-il expliqué.

Le mercato s'anime avant le début du Championnat d'Europe. Ce vendredi, Liverpool a officialisé l'arrivée d'Ibrahima Konaté. Le Français, à Leipzig depuis 4 ans, rejoint les Reds pour un "contrat de longue durée", selon le site officiel du club anglais. Le transfert est de l'ordre de 36 millions d'euros, montant correspondant à la clause libératoire du joueur., sous réserve de l'autorisation internationale et d'un processus de demande de permis de travail réussi, après avoir finalisé les conditions et passé une visite médicale", indique le communiqué.Passé par le Paris FC et le FC Sochaux avant sa période en Allemagne, Konaté sera mobilisé par le Championnat d'Europe Espoirs dès le 31 mai prochain et le quart de finale de la France contre les Pays-Bas. Sondé par le site officiel des Reds, le joueur s'est montré ravi de ce mouvement. "