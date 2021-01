Liverpool : Klopp voit des progrès dans la rééducation de van Dijk

grave blessure au genou lors du match nul 2-2 contre Everton lors du derby du Merseyside en , à la suite d'une sortie robuste de Jordan Pickford, le gardien adverse. Van Dijk risque de rater le reste de la saison alors que son statut pour l'Euro reste incertain. Cette semaine, les fans des Reds ont pu être stimulés par la vue des entraînements de Van Dijk à Dubaï - où Clarence Seedorf est venu travailler avec le défenseur.

En conférence de presse, le coach des Reds, Jürgen Klopp s'est montré heureux de voir les progrès réalisés par son défenseur central, qui manque à son équipe depuis plus de deux mois. "Bien, très bien, je n'ai aucun problème à parler de Virgil van Dijk. C'est très bien mais c'est encore un long chemin à parcourir, c'est normal avec ce genre de blessure. Je suis heureux quand je vois ces vidéos parce que cela montre juste qu'il fait de bons progrès, mais cela prendra encore beaucoup de temps. J'aimerais dire autre chose mais ce sont malheureusement les faits", a expliqué le technicien allemand.

.@VirgilvDijk is making encouraging progress in his recovery from a knee injury but still has 'a long way to go' in his rehabilitation, explained Jürgen Klopp.