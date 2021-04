Liverpool n'est plus très exigeant. Distancé en Premier League et éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions aux mains du Real Madrid, le club du Merseyside voit sa liste d'objectifs cette saison s'amenuiser et son ambition rétrécir. Son manager, l'Allemand Jürgen Klopp, verrait d'ailleurs une éventuelle qualification en C1 la saison prochaine comme un succès pour son équipe, dans une saison de transition chez les Reds.

"Ce serait fou"

"Je ne sais pas comment les gens à l'extérieur du club voient cela, mais pour nous, nous pouvons faire de cette saison un succès en nous qualifiant pour la Ligue des Champions", a déclaré l'ancien coach du Borussia Dortmund. "Parce que nous avons remporté le championnat l'année dernière, cela ne veut pas dire que la seule chose qui nous soit possible pour être un succès serait de gagner le championnat - ce serait vraiment fou", espère-t-il encore en conférence de presse. "C'est le problème que beaucoup d'équipes ont après avoir gagné quelque chose. Nous ne sommes pas dans cette vision des choses. Nous ne chassons pas notre propre ombre. "Oh mon Dieu, comment pouvons-nous être à nouveau aussi bon ?" Non, non, non, nous connaissons toutes les étapes nécessaires et ce genre de choses que nous devons faire", a encore estimé Jürgen Klopp