Liverpool : Klopp va être suspendu après son chambrage sur un arbitre

Pour Jürgen Klopp, une sanction va donc bien tomber. Tandis que Liverpool a affronté Tottenham pour le compte de la 34e journée de Premier League et l'a emporté 4 buts à 3, le coach allemand des Reds a eu un comportement inapproprié sur le but de Diogo Jota. L’Allemand avait fêté le but de Diogo Jota en hurlant au visage du quatrième arbitre, tout en se claquant l’arrière de la cuisse gauche. L'arbitre Paul Tierney lui avait adressé un carton jaune et Klopp avait tenu des propos à son encontre après le match, accusant Tierney d'avoir tenu des propos inacceptables le concernant. Sauf que l'Allemand va être suspendu après sa prise de parole.

Sauf que le syndicat des arbitres anglais n'a pas hésité à accusé Klopp de mentir, ayant des preuves à l’appui. "Les officiels en Premier League sont enregistrés dans tous les matches via un système de communication. Et après avoir entièrement réécouté l'audio de l'arbitre Paul Tierney lors du match d'aujourd'hui (dimanche), nous pouvons confirmer qu'il a agi de manière professionnelle tout au long du match, y compris lorsqu'il a donné l'avertissement au manager de Liverpool. Par conséquent, nous réfutons fermement toute suggestion selon laquelle les actions de Tierney étaient inappropriées", avait écrit le syndicat dans un communiqué. D'après le Daily Mail, le syndicat va envoyer cet audio à la fédération anglaise et Klopp devrait bien être sanctionné.