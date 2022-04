Liverpool - Klopp : ''Un club sain dans une bonne situation''

Jurgen Klopp a clairement indiqué que si gagner des trophées à Liverpool est une bonne chose, il se concentre davantage sur la façon dont son équipe joue et sur la santé générale du club. Avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Benfica au Portugal, l'homme de 54 ans a été interrogé sur l'importance qu'il accorde à l'obtention d'un trophée, avec un éventuel quadruplé en vue si les Reds remportent la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup, après avoir déjà remporté la Carabao Cup.

Klopp ne se juge pas sur les trophées

"Je ne juge pas trop mon temps ici sur les trophées", a déclaré Klopp lors de la conférence de presse d'avant-match de lundi. "Il s'agit de la façon dont nous jouons, de la façon dont nous nous développons et de l'état dans lequel se trouve le club. C'est un club sain dans une bonne situation."



Mohamed Salah est dans les 15 derniers mois de son contrat à Liverpool, et Klopp a révélé que les discussions sur un renouvellement sont toujours en cours avec les représentants de l'Égyptien. "Les parties décisives se parlent et c'est tout ce que j'ai besoin [de savoir]", a-t-il commenté.