Les Reds ont finalisé la signature de Luis Diaz en provenance du FC Porto, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail et d'une autorisation internationale. "Je ne pourrais pas être plus heureux que nous ayons pu conclure cet accord et amener Luis à Liverpool", a déclaré le manager des Merseysider, Jurgen Klopp, à Liverpoolfc.com.

Klopp louange Diaz

"J'ai toujours été partisan de ne signer des joueurs en janvier que si vous voulez les signer en été, et c'est vraiment le cas avec Luis. C'est un joueur exceptionnel et quelqu'un que nous suivons depuis très longtemps. Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'intégrer dans notre système et s'adapter à la Premier League, tant physiquement que mentalement. C'est un joueur qui a faim de succès et qui sait qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. C'est un battant, sans aucun doute. C'est un joueur d'équipe habile qui a toujours l'objectif en tête. Cette équipe méritait d'ajouter de la qualité et lorsque nous avons joué contre Luis plus tôt cette saison, nous avons vu quel danger il représente, à quel point il est rapide et comment sa mentalité était d'aider son équipe."