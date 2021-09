Liverpool : Klopp souligne l'apport "énorme" de Vieira à Crystal Palace

Pour Jürgen Klopp, cela ne fait aucun doute : depuis la nomination de Patrick Vieira à la tête de Crystal Palace, le 4 juillet dernier, un vent nouveau souffle autour des Eagles. Avant le match entre Liverpool et Crystal Palace, samedi à Anfield dans l'optique de la cinquième journée du Championnat d'Angleterre (16 heures), le coach des Reds a reconnu être fan du travail effectué par le champion du monde 1998. En 4 matchs de Premier League cette saison depuis sa prise de fonction, Vieira a obtenu, avec ses joueurs, un bilan de 1 succès, 2 nuls et 1 défaite.

"C'est maintenant une vraie équipe de foot"

Klopp a mis en avant le style bien plus offensif observé sous la direction de l'ancien coach de Nice par rapport à celui de Roy Hodgson. "L’apport de Vieira à Crystal Palace? Énorme. C’est maintenant une vraie équipe de foot et Vieira a une idée très claire de ce qu’il veut mettre en place. (…) Ils sont en construction. C’est un gros changement mais ils s’en sortiront bien, j’en suis sûr. En attaque, leurs points forts sont incroyables. Odsonne Edouard vient d’arriver et il a marqué deux buts, en réalisant un record. Ils ont aussi Ayew, Benteke, Mateta, et évidemment Zaha. Tout cela est d’une incroyable qualité", a jugé le vainqueur de la Ligue des Champions 2019.



Par ailleurs, Klopp a confirmé qu'il allait effectuer quelques rotations dans son onze de départ face à Palace. " Nous avons beaucoup parlé du calendrier et de choses comme ça, mais cela (avoir trois matchs par semaine) est normal pour nous, mais le dimanche-mercredi-samedi est difficile et le plus court que vous puissiez obtenir dans une semaine normale", a-t-il indiqué. Dimanche dernier, Liverpool avait battu Leeds en Premier League (0-3) puis en milieu de semaine, les Reds se sont imposés face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-2).