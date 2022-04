Les Reds se sont imposés 3-2 ce samedi en demi-finale de FA Cup, après avoir survécu à une contre-attaque tardive de City. Et Jürgen Klopp est très fier : "Je pense que la première mi-temps a été l'une des meilleures que nous ayons jamais jouées. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, nous avons marqué dans les bons moments, nous avons joué un match incroyable en première mi-temps, j'ai vraiment aimé chaque seconde de ce match. La deuxième mi-temps a commencé avec le but de Man City et ensuite ça s'est ouvert - la qualité de City est folle et vous pouviez voir que c'était un jeu beaucoup plus ouvert."

Klopp respecte City

"Nous respectons beaucoup la qualité de City et il est très difficile de gagner contre eux. Mais parce que nous avons ces garçons dans notre vestiaire, nous avons une chance. Ce n'est pas une déclaration, nous sommes juste en finale. Je pense que City savait à l'avance que cela pourrait être difficile contre nous - c'est comme ça que ça s'est passé entre nous la plupart du temps. Il y a eu un match où le score était étrange - 5-0 - lorsque nous avons reçu un carton rouge en début de match. Mais quand les deux équipes étaient au top de leur concentration, c'était toujours serré."