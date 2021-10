Jurgen Klopp et Pep Guardiola entretiennent une rivalité amicale, qui remonte à leur époque en Bundesliga et qui sera renouvelée ce week-end lors du choc Liverpool-Manchester City. L'Allemand a parlé de leur relation et a admis qu'il dit parfois des choses qui agacent l'entraîneur de Manchester City. "Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit à Pep, mais je l'aime bien !" a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Pep ? Je 'aime bien"

"Évidemment, de temps en temps, je l'agace avec des choses que je dis en conférence de presse. Je ne veux pas dire du mal de lui, mais quand quelqu'un du staff de City lui dit 'Klopp a dit ça', je peux voir dans sa conférence de presse qu'il se met vraiment en colère. Je suis désolé pour cela ! Mais non, je le respecte beaucoup. Nous pensons en savoir beaucoup l'un sur l'autre, mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes rencontrés lors de matchs de football, mais il y a deux ans, nous avons eu quelques situations où nous sommes allés ensemble à Manchester pour des cérémonies de remise de prix et des choses comme ça.", a glissé le tacticien allemand face aux médias.