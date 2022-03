Pep Guardiola a qualifié les Reds d'"adversaire le plus coriace" qu'il ait jamais affronté lors de son discours après l'humiliation 4-1 administrée par son équipe contre aux voisins de United dimanche. City et Liverpool ont été les forces dominantes de la Premier League ces quatre dernières années et se disputent à nouveau le titre, les Reds ayant six points de retard et un match en moins. Lorsqu'on lui a parlé des commentaires de Guardiola, Klopp a répondu face aux médias : "Oui, mais je peux facilement le lui rendre ! Je pourrais dire que City est l'adversaire le plus difficile que j'ai jamais eu, mais je ne dois pas oublier que je l'ai déjà affronté au Bayern, donc je ne peux pas dire que c'était beaucoup plus facile.

Klopp redoute City

"Mais je sais ce qu'il veut dire. Nous nous sommes poussés mutuellement à des niveaux insensés ces dernières années. Bien sûr, nous n'avons pas pu le faire l'année dernière pour des raisons évidentes, mais les autres années, nous étions vraiment dans le coup. Je ne pense pas que City obtiendrait le nombre de points qu'ils obtiennent cette année si nous n'étions pas là, et l'inverse est à peu près pareil. C'est bien. Mais il y a beaucoup de matchs à jouer et nous verrons où nous finirons."