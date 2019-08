Liverpool: Klopp râle (déjà) contre le calendrier

A la veille du premier match officiel de la saison qui opposera ses Reds de Liverpool à Manchester City dimanche (16h) dans le cadre du traditionnel Community Shield, Jürgen Klopp s'en prend déjà au calendrier de la saison de Premier League, dont il ne comprend pas pourquoi elle débute avant les autres grands championnats européens. Le club de la Mersey ouvrira les débats en Angleterre avec la réception de Norwich dès le 9 août prochain.

"Cela n'a pas de sens, s'emporte Klopp, cité par BBC Sport. J'ignore pourquoi nous commençons si tôt." Les champions d'Europe en titre vont lors du prochain exercice concourir pour pas moins de 7 trophées différents et pourraient potentiellement jouer jusqu'à 67 matches en l'espace de 300 jours !

Dans le même temps, la Liga et la Bundesliga ouvriront leur saison respective une semaine plus tard, alors que la Serie A ne débutera que le 24 août - autant de championnats qui, comme la Premier League, comptent 20 clubs (à l'exception de la Bundesliga et ses 18 clubs engagés).