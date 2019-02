Liverpool-Klopp: "Put..., quel match de m..."

Jurgen Klopp n'a pas mâché ses mots après le triste spectacle offert par Manchester United et Liverpool (0-0) dimanche après-midi à Old Trafford. "Put..., quel match de m...", a lâché le manager des Reds au moment de serrer la main de son homologue, Ole Gunnar Solskjaer.

Malgré 65% de possession de balle, et alors que les Red Devils ont perdu trois joueur sur blessure en première période, Liverpool s'est contenté de 7 tirs, pour 1 seul cadré, et ne reprend qu'un seul point d'avance sur Manchester City en tête du classement.

"La situation, c'est que United a pris un point et nous en avons perdu deux, a commenté Klopp sur Sky Sports. Je ne suis pas frustré, je dis juste ce que j'ai vu. Je prends ce que mes gars me donnent. En ce moment, on n'a pas un jeu de classe mondiale, mais ça va, on a un pris un point de plus et on rejoue mercredi (contre Watford, ndlr)."