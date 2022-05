Liverpool - Klopp : "Pourquoi devrions-nous cesser d'y croire ?"

Il est clair que ce n'est pas fini, quoi qu'il arrive, car nous avons tous les deux trois matchs à jouer", a-t-il glissé, avouant que son groupe n'avait, de toute manière, " aucune influence sur la façon dont City jouera ses matchs."

Un déplacement crucial avant la finale de la FA Cup



A wholly positive mindset 🧠

ce qu'il ne soit plus accessible (le titre, ndlr), pourquoi devrions-nous cesser d'y croire ? C'est ce que nous faisons", a-t-il commenté. 4 jours après l'affrontement face à l'équipe entraînée par Steven Gerrard, Liverpool sera mobilisé par la finale de la FA Cup, contre le Chelsea de Thomas Tuchel.



Liverpool tentera de rebondir. Tenue en échec par Tottenham samedi (1-1), l'équipe entraînée par Jürgen Klopp accuse désormais un retard de 3 points sur Manchester City, large vainqueur de Newcastle (5-0). De fait, le déplacement des Reds à Aston Villa mardi soir est d'autant plus important alors que la course au titre reste incertaine, à désormais 3 rencontres de la fin du Championnat d'Angleterre. Le technicien allemand, lui, n'a pas abdiqué et l'a confié ce lundi devant la presse.Si la formation de Pep Guardiola a su repartir de l'avant après l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Klopp a assuré que l'espoir était toujours présent dans ses rangs. Son équipe, qui a déjà remporté la League Cup, est encore en course pour un possible quadruplé (FA Cup, Ligue des Champions, Premier League), et le natif de Stuttgart a bien l'espoir de coiffer les Citizens sur le poteau.