Liverpool affiche de grosses difficultés en ce début de saison. Défaits 3 buts à 2 sur la pelouse d'Arsenal ce samedi, les hommes de Jürgen Klopp se retrouvent à la dixième place du classement de la Premier League après huit journées. Ce deuxième échec des Reds, en plus d'avoir mis fin à la série d'invincibilité (huit matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues) face aux Gunners, met un terme aux espoirs du club de la Mersey de remporter le titre d'Angleterre. Un malheur n'arrivant jamais seul, c'est désormais la place du technicien allemand qui serait menacée, si l'on en croit les propos de son compatriote et ancienne gloire de Liverpool, Dietmar Hamann.

"La dynamique à Liverpool n'est pas différente de celle d'ailleurs"

"A un moment donné, je pense que nous aurons cette discussion sur le manager et je ne sais pas à quel point nous en sommes loin, a ainsi lancé l'ancien international allemand pour talkSPORT. Il a dit qu'il sentait toujours qu'il était la bonne personne pour le faire, mais je vois de petites choses comme Jordan Henderson en milieu de semaine voyant son numéro s’afficher, retirer à contrecœur son brassard et sortir en secouant la tête, a-t-il souligné, avant de renchérir. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu à Liverpool depuis cinq ans. Ce sont peut-être des petits signes que les gens ont des petits problèmes avec l'équipe ou même avec le manager. (...) La dynamique à Liverpool n'est pas différente de celle d'ailleurs et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le manager sera sous pression", a ainsi confié Hamann.