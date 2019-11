Liverpool: Klopp peste contre la VAR

Malgré la nouvelle victoire décrochée par Liverpool à Aston Villa (1-2), samedi en Premier League, Jürgen Klopp était furieux après la rencontre. En conférence de presse, le manager des Reds a fait part de son mécontentement au sujet de la VAR. "C'est trop grave, a-t-il déclaré. Des entraîneurs sont licenciés après avoir perdu des matches de football. Ils (les arbitres) doivent juste la clarifier."

Le technicien allemand n'a pas compris que la vidéo ait permis d’invalider un but de Firmino pour hors-jeu (27e) mais n’ait pas été utilisée sur une main d'Engels (76e). "Je ne suis pas en train de dire qu'ils le font exprès, mais nous devons régler quelques problèmes pour nous assurer que le nouveau système aide le jeu et ne soit plus confus. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous", a-t-il ajouté.