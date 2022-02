Liverpool - Klopp : “Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir rattraper City”

Lancé dans une série de 3 victoires consécutives en Premier League, Liverpool est toujours à la poursuite de Manchester City au classement. Jeudi, les Reds ont su s'imposer contre Leicester (2-0) grâce au doublé de Diogo Jota (34ème, 87ème). De fait, l'écart avec les joueurs de Pep Guardiola est de 9 points alors que le club de la Mersey compte un match de moins. Si la belle série toutes compétitions confondues s'est poursuivie pour les Reds (six victoires et deux nuls depuis le début de l'année 2022), l'optimisme ne déborde pas forcément dans les propos tenus par Jürgen Klopp en conférence de presse d'après-match.

"Beaucoup d'équipes veulent nous rattraper"

Habitué à lutter avec Manchester City pour le titre ces dernières années - échouant notamment à 1 point en 2019 - le technicien allemand a confié ses impressions sur ce nouveau duel à "distance" entre les deux formations. " Je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de les rattraper . Je ne pense pas qu'ils sentent déjà notre souffle, mais tout ce que nous essayons de faire, c'est de gagner des matchs de football. En fait, si nous n'avions aucune chance de les rattraper, cela signifierait-il que nous n'essaierions pas de jouer la meilleure saison possible pour nous ? Je ne vois pas cela. Nous devons avant tout gagner nos matchs de football . Ce club de football (Liverpool) est énorme. C'est toujours la même situation. Il y a un match et nous devons le gagner. Cela ne marche pas tout le temps. Il n'y a pas que Man City à attraper; il y a beaucoup d'équipes derrière nous qui veulent nous rattraper ", a expliqué Klopp.



Du côté de Pep Guardiola, malgré les performances de très haut niveau de son équipe, un avis a été exprimé sur la question de la meilleure équipe du monde. Le technicien catalan a attribué le titre aux Blues de Thomas Tuchel. "La meilleure équipe du monde est Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions. Ce genre de choses, de dire que nous sommes les meilleurs, je m'en fiche. Soyons heureux et essayons de mieux jouer chaque jour, et à la fin, nous verrons. Nous sommes dans une bonne position. Nous avons 60 points en ce moment", a jugé le natif de Santpedor. Troisième à 13 points des Citizens, Chelsea aura l'occasion de se hisser sur le toit du monde, samedi, avec une finale de la Coupe du monde des clubs face à Palmeiras aux Émirats arabes unis.