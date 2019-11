Liverpool-Klopp: "Notre deuxième but, je crois que je n'ai jamais vu ça"

Forcément satisfait de la victoire décrochée par Liverpool face à Manchester City (3-1), Jürgen Klopp a notamment apprécié la deuxième réalisation de son équipe.

"Notre deuxième but, je crois que je n'ai jamais vu un but comme ça, estime ainsi le coach des Reds. Une passe de 50 mètres du latéral droit pour le latéral gauche, puis deux touches de balle, et un centre de 40 mètres pour une tête, c'était vraiment spécial."

Tout est en effet parti d'une ouverture lumineuse de Trent Alexander-Arnold qui, de son moins bon pied, le gauche, a trouvé son pendant Andrew Robertson. L'international écossais, ensuite, a donc adressé un centre enveloppé, coupé au second poteau par Mohamed Salah. Une action qui illustre parfaitement le style de jeu de Liverpool, capable de trouver la faille en quelques passes, par des renversements de jeu, et avec l'apport d'une paire de latéraux qui, sur le plan offensif, n'a pas d'équivalent en Europe.