Liverpool : Klopp évoque Salah, proche des 150 buts

invaincu depuis 10 matchs dans toutes les compétitions - devra composer sans Diogo Jota, qui s'est blessé à la cheville à San Siro.

"C'est absolument fou!"

Relégué à 9 longueurs de Manchester City, avec un match en moins au compteur, Liverpool tentera de mettre une petite pression sur les joueurs de Pep Guardiola. Alors que les deux équipes se sont imposées durant la semaine en 8èmes de finales aller de Ligue des Champions (0-5 contre le Sporting Lisbonne et 0-2 face à l'Inter Milan), les Reds vont affronter Norwich samedi (16 heures) peu avant la rencontre des Citizens face à Tottenham (18h30) avec une occasion de revenir provisoirement à 6 points. Toutefois, Liverpool -

Mohamed Salah, buteur face à l'Inter et auteur de 24 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds depuis l'entame de la saison, pourrait lui atteindre le chiffre symbolique des 150 réalisations sous le maillot de Liverpool. Face à cette possibilité, son entraîneur, Jürgen Klopp, s'est montré impressionné. "Je ne suis là que depuis sept ans. Le club est tellement plus ancien et tellement de grands joueurs sont passés ici. Cette équipe est l'une des meilleures dans la merveilleuse histoire de ce club. C'est clair, et Mo (Salah) y a joué un rôle important, c'est clair aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est absolument fou ! Quand vous dites 150, j'ai le sentiment qu'on parlait des 100 buts il n'y a pas si longtemps. C'est évidemment un chiffre énorme et oui, j'espère qu'il pourra le faire demain", a-t-il indiqué.