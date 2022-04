Liverpool vise un incroyable quadruplé cette saison. Manchester United, qui a remporté la ligue, la coupe et la Ligue des Champions en 1999, et Manchester City, qui a décroché les quatre titres nationaux en 2019, sont les deux équipes qui se sont rapprochées le plus de cette étape. Les Reds sont désormais à 11 matchs de remporter quatre trophées après avoir battu Chelsea aux tirs au but en finale de la Carabao Cup plus tôt cette année.



Une "finale" contre Manchester United



Ensuite, les Reds affronteront Everton, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton et Wolverhampton, et ils espèrent que Manchester City perdra des points lors des matchs restants. Liverpool est invaincu depuis 12 matches. Les hommes de Jurgen Klopp affronteront Chelsea en finale de la FA Cup à Wembley le 14 mai et Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions, la finale ayant lieu le 28 mai à Paris.



L'entraîneur allemand a répété que gagner le quadruplé n'est pas un objectif réalisable pour Liverpool, malgré sa bonne forme. "Vous pouvez mentionner ce que vous voulez, mais cela ne rend pas les choses plus probables", a déclaré Klopp en conférence de presse après le match contre Manchester City en FA Cup. "Vous n'obtiendrez pas les réponses que vous voulez de ma part. Je pense qu'un match comme aujourd'hui montre encore plus à quel point il est improbable de faire quelque chose comme ça."