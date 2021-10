Le manager des Reds a vu son équipe gâcher une avance de deux buts samedi, face à Brighton et elle aurait même pu perdre le match, car les Seagulls ont poussé fort dans le dernier quart d'heure du match. Les buts de Jordan Henderson et de Sadio Mané ont été annulés par une frappe fantastique d'Enock Mwepu avant la pause, puis par une égalisation de Leandro Trossard en seconde période.

Pour Klopp, un nul au goût de défaite

Liverpool a également vu deux buts refusés pour ses attaquants africains Mané et Salah. S'exprimant sur BBC Match of the Day, Klopp a déclaré : "Cela ressemble à une défaite. Ce n'est pas seulement parce que nous menions 2-0 et que nous n'avons pas gagné, c'est parce que le match que j'ai vu, nous avons marqué deux des plus beaux buts que je n'ai jamais vus, qui ont été refusés. Le but annulé de Sadio était juste malchanceux, si vous voulez enseigner le pressing, vous montrez cette situation. Mais il a été refusé pour une faute de main, je suppose. Sur les meilleurs moments de la première mi-temps où nous avons montré comment nous pouvions faire mal à Brighton, nous avons fait quelques passes dans le centre et joué un très bon football, mais nous n'avons mené que 2-0. La meilleure façon de défendre contre Brighton est d'avoir soi-même le ballon et de jouer dans les espaces où ils sont exposés, mais nous ne l'avons pas fait et c'est un problème."