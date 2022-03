Une fois de plus, Liverpool a eu le nez creux en attirant le jeune Colombien Luis Diaz en provenance de Porto durant le dernier mercato d'hiver. L'ailier affiche un rendement remarquable à chacune de ses apparitions sous le maillot rouge. Jürgen Klopp est déjà conquis par ce renfort offensif. «Vous ne vous attendez pas à des miracles immédiatement de ce genre de joueurs. Mais il n'est pas loin de faire exactement cela», s'est enthousiasmé le technicien allemand dans des propos accordés à Sky Sports.

Liverpool et Klopp ont assuré "une transition en douceur" pour Luis Diaz

«Il mérite du crédit. Mais cela révèle également quelque chose sur le recrutement de Liverpool - à la fois l'identification du joueur et le travail ultérieur qui est effectué une fois que le joueur est à l'intérieur du club pour assurer une transition en douceur », a continué le manager de Liverpool. « Avec Luis, là où ça a été vraiment spécial, c'est que quand nous l'avons vu, nous savions qu'il s'intégrerait immédiatement. Il était dans un très bon moment avec Porto, jouant bien pour la Colombie, et donc il est venu ici plein de confiance (...) Les débuts ont été vraiment bons. Mais c'est un projet à long terme pour nous et nous sommes un projet à long terme pour lui. Il y a beaucoup plus à venir.»