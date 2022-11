Jurgen Klopp s'exprimait aujourd'hui lors de la conférence de presse de Ligue des Champions de son équipe après la défaite à domicile samedi contre Leeds United. Et le coach allemand défend sa formation : "Nous faisons ce travail en public et le jugement pour cela se fera plus tard dans la saison, ou même à la fin."

Quand Klopp défend Liverpool

"Les questions seront posées à ce moment-là, mais vous ne pouvez pas juger à 100% le groupe et cette équipe. Nous ne pouvons pas faire de changements en attaque, nous avons la même situation au milieu de terrain depuis longtemps maintenant. Nous l'avons eu partout. Nous sommes tous là pour être jugés, c'est bien, cela inclut les managers et les joueurs, c'est comme ça dans le football professionnel. Nous ne pouvons rien changer, il faut passer par là. Il y a eu des hauts et des bas."