Liverpool: Klopp critique (encore) l'arbitrage

Durant toute la seconde période du match nul concédé par les Reds face à West Ham (1-1), Jurgen Klopp n'a cessé de râler contre les décisions arbitrales.

Pourtant, la décision de l'homme en noir d'accorder le but de Sadio Mané sur un service d'un James Milner, hors-jeu, n'avait d'abord pas fait réagir l'entraîneur allemand en première période. Mais en conférence de presse, ce dernier se justifiait ainsi: "On a marqué un but qui était hors-jeu. Cela explique la seconde période parce que je pense que l’arbitre savait et on a vu beaucoup de situations étranges, pas décisives, mais qui ont cassé le tempo."

Une accusation de compensation à peine voilée pour un Klopp qui voit Manchester City revenir à trois points de son équipe, même si cela ne semble pas l'inquiéter plus que cela: "Nous avons 62 points et nous n'avons perdu qu'un seul match cette saison, ce qui est très positif."