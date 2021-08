Des revenants enfin là pour renforcer la défense des Reds ! La saison dernière, deux coups durs ont handicapé fortement la formation de Liverpool en Premier League et en Ligue des Champions. Virgil van Dijk et Joe Gomez avaient été éloignés des terrains pendant une longue durée en raison de graves blessures. Après de longs mois de rééducation, les deux défenseurs ont rejoué. Ils continuent progressivement leur retour en forme. Jürgen Klopp voudrait faire jouer les deux éléments lors la rencontre contre Bologne, cette semaine. Match important pour eux, avant de commencer la nouvelle saison de Premier League.

Jürgen Klopp gère le temps de jeu de Virgil van Dijk et Joe Gomez

Klopp ne veut pas brusquer les choses concernant les défenseurs centraux ! Virgil van Dijk et Joe Gomez avaient déjà refoulé une pelouse lors de la défaite face au Hertha Berlin (4-3). Le coach allemand souhaiterait mettre les deux joueurs dans de bonnes conditions pour éviter une éventuelle rechute. Sur le site internet officiel du club, Jürgen Klopp a expliqué sa gestion du temps pour Virgil van Dijk et Joe Gomez à l'approche du match amical contre Bologne.



« J'espère que oui. C'est à quoi cela ressemble pour le moment, a dit l'Allemand au sujet de la présence des défenseurs centraux face au club italien. « Je veux que ce soit très clair, nous ne poussons rien. Nous ne le faisons tout simplement pas. Nous attendons un peu, les joueurs viennent, nous avons maintenant avec le Dr Andreas Schlumberger un vrai spécialiste qui est en pourparlers constants et observe toujours tout », a-t-il clarifié. Nous savons exactement ce qu'ils ressentent – ce qu'ils ressentent vraiment et pas ce qu'ils nous disent parce qu'ils sont manifestement désespérés de rejouer », a déclaré le technicien des Reds.









Précédent Tottenham sort du lourd pour un joueur de Serie A Lire Suivant