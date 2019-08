Liverpool: Klopp confirme l'absence d'Alisson

A deux jours de la Supercoupe d'Europe contre Chelsea, Jurgen Klopp a fait le point sur la situation de son gardien, Alisson Becker, sorti sur blessure vendredi contre Norwich (4-1).

"C'est une blessure au mollet qui va l'éloigner un petit moment, a confirmé le manager de Liverpool. On ne sait pas exactement quand il va revenir, il faut laisser passer au moins deux semaines, déjà, et ensuite on verra."

En attendant, la recrue Adrian va récupérer le costume de titulaire et les Reds vont engager le vétéran Andy Lonergan, un gardien de 35 ans qui a bourlingué du côté de Leeds, Fulham ou encore Bolton, sans jamais évoluer en Premier League.