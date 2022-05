Liverpool - Klopp : "C'est incroyable"

"On doit se concentrer sur nous"



Most Premier League points since 2018/19:

◉ 355 - Man City 🏆🏆

◎ 354 - Liverpool 🏆



Most Premier League points in 2021/22:



◉ 90 - Man City

◎ 89 - Liverpool



ONE. POINT. FINAL. DAY. 🍿



— Squawka (@Squawka) May 17, 2022

leur ancien capitaine, Steven Gerrard et son équipe d'Aston Villa. Après le succès des siens, Klopp n'a pas caché son impatience avant la dernière journée, valorisant par la même occasion la qualité de son groupe, alors qu'il a effectué 9 changements dans son onze de départ ce mardi. "C'est incroyable. Le fait d'avoir été mené 1-0 rend cela encore plus spécial. Qu'est ce que je peux dire à propos de ce groupe ? Faire 9 changements et réaliser ce genre de performance, c'est exceptionnel", a-t-il salué, au micro de Sky Sports.

"On est là, on ne va pas abandonner et essayer. Ce sera assez difficile contre les Wolves évidemment mais ce sera notre dernier match de la saison, l'atmosphère sera incroyable et on va tenter de l'utiliser. On doit se concentrer sur nous et après on verra ce qui arrivera", a-t-il indiqué, concernant la course au titre à distance avec Manchester City.



Il faudra patienter jusqu'à dimanche. Ce mardi soir, Liverpool est allé s'imposer sur la pelouse de Southampton grâce aux réalisations de Minamino et Matip en réponse à l'ouverture du score de Redmond (1-2). De fait, avant la dernière journée de Premier League, dimanche (17heures), l'écart est d'1 point entre le Manchester City de Pep Guardiola, qui affrontera Aston Villa, et les Reds, qui seront opposés à Wolverhampton.Ainsi, Liverpool a encore un espoir d'accrocher le titre de champion d'Angleterre, de priver possiblement City de son 4ème sacre en 5 ans, et de réaliser un improbable quadruplé (avec la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid). Pour cela, les Reds compteront sur