Liverpool - Klopp : ''Certains clubs appartiennent à des pays ou des oligarques''

Chelsea réalise un mercato complètement fou, et cela n'a pas échappé à Jurgen Klopp. Le manager de Liverpool a critiqué le financement des Blues dans un entretien accordé à la BBC. "Nous voulons toujours améliorer l’équipe, mais il y a différentes façons pour cela", a tonné, en préambule, le manager des Reds. "Nous sommes un type de club différent. Nous avons atteint la finale de la Ligue des champions il y a deux ans, l'avons gagnée l'année suivante et avons remporté la Premier League en étant le club que nous sommes. Pour certains clubs, l’incertitude de l’avenir semble moins importante car ils appartiennent à des pays, ou des oligarques, c’est la vérité", a asséné Klopp, pour un tacle en bonne en due forme en direction de ses rivaux Manchester City et Chelsea.

"Nous ne pouvons pas nous comporter comme Chelsea"

"Nous ne pouvons pas changer cela du jour au lendemain et dire 'maintenant nous voulons nous comporter comme Chelsea'. Ils ont signé beaucoup de joueurs. Ça peut être un avantage, bien sûr, mais avec les moyens qu’ils ont pour créer une équipe assez rapidement, il ne s’agit pas seulement de trouver de la qualité", a ajouté le technicien des Reds. Les Blues ont, pour rappel, dépensé plus de 220 millions d’euros pour Ziyech, Werner, Havertz et Chilwell, sans oublier les arrivées libres de Thiago Silva et Malang Sarr.