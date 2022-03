Le 25 octobre 2016, à l'âge de 18 ans, un fan de Liverpool élevé dans l'académie de Melwood a fait ses débuts officiels avec l'équipe senior lors d'un match de Carabao Cup contre Tottenham à Anfield. "Pep Lijnders, mon assistant, l'a amené et lui a dit : "Il a joué le rôle de numéro 6 pour moi. Il a joué arrière latéral, il a joué ailier droit, ailier gauche'", a déclaré Jurgen Klopp au Pure Football Podcast.

Klopp raconte Trent Alexander-Arnold

"Puis il est arrivé et il n'y avait qu'un seul problème : Trent n'était pas assez en forme. Mais c'était un enfant donc il n'était pas assez en forme, mais nous avons vu immédiatement... wow. Footballistiquement parlant, aucun doute. Mais il n'était pas assez en forme, donc nous avons dû travailler là-dessus. Mais ensuite il a fait des progrès par lui-même qui étaient vraiment incroyables et c'était vraiment agréable à voir. Ensuite, il a fait des erreurs et n'a pas abandonné", a encore louangé le coach allemand des Reds.