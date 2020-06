Liverpool : Klopp a eu très peur

Après une attente interminable de trente ans, le titre ne semble plus pouvoir échapper à Liverpool. Le club de la Mersey a dominé cette saison de Premier League de la tête et des épaules. Malgré ce parcours quasi parfait, les Reds auraient pu tomber de haut. Ces derniers mois, durant la période de confinement due à la pandémie de Covid-19, l’hypothèse d’une saison blanche avait pris de l’épaisseur. Jürgen Klopp reconnaît qu'il a eu très peur.

Klopp : « J'étais inquiet »

« Honnêtement, oui. Quand nous avons été confinés, je ne pensais pas que nous étions proches de ça une seconde, car ce n’était pas important à ce moment-là. Mais au moment où les gens ont commencé à parler de saison blanche, j'ai commencé à être inquiet. Je l’ai ressenti physiquement, cela aurait été vraiment, vraiment difficile. Quand l’hypothèse a été écartée, je me suis senti assez soulagé », a confié le technicien allemand en conférence de presse avant le derby contre Everton, ce dimanche. Un match qui pourrait sacrer Liverpool en cas de victoire face aux Toffees dimanche si ensuite, Manchester City venait à perdre contre Burnley.