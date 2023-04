Liverpool : Jürgen Klopp déjà concentré sur la saison prochaine !

6e de Premier League, Liverpool peut encore espérer une qualification pour l’une des 3 Coupes d’Europe l’an prochain. Mais que cet exercice 2022-2023 semble poussif pour les Reds. Totalement absents des débats de la course au titre en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp ont une revanche à prendre vis-à-vis de leurs supporters la saison prochaine. En conférence de presse d’après-match, le technicien allemand a indiqué être impatient de débuter ce nouvel exercice.

"Je veux qu’ils retrouvent l’entraînement le plus rapidement possible"

“Cette année doit être différente. Nous devons mettre de l’intensité et nous devons préparer cela pendant la pré-saison. C’est pourquoi je veux qu’ils retrouvent l’entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances. Je veux qu’ils partent en vacances le plus longtemps possible mais, pour l’année prochaine, nous devons nous assurer d’être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête."