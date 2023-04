Liverpool : Jamie Carragher s'en prend durement au club et à Klopp

Mardi soir, Liverpool se rendait sur la pelouse de Chelsea afin d'affronter les Blues pour le compte du match en retard de la 8e journée de Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp ont cependant été tenus en échec avec un match nul 0 à 0. Liverpool voit donc les places européennes s'éloigner et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est aujourd'hui compromise. Cela commence donc à énerver Jamie Carragher, ancienne légende des Reds. L'ex-défenseur de Liverpool, qui ne mâche jamais ses mots, s'est confié au micro de Sky Sports après ce match nul et il a taclé le club mais également le coach allemand.

Carragher s'en prend à Liverpool et Klopp

Carragher n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité de Klopp concernant la difficile saison du club, éliminé en Ligue des Champions, en FA Cup et qui se trouve 8e en Premier League. "C’est toujours le même constat en regardant Liverpool : ils jouent toujours de la même façon, la même idée est là mais ils ne peuvent plus le faire. Quand vous regardez le match face à Manchester City (4-1), ils l’ont joué comme le Liverpool d’il y a trois ou quatre ans, mais ils ne sont tout simplement plus capables de le faire. Klopp est un excellent manager, mais lorsque vous êtes entraîneur, vous devez adapter vos idées et vos principes aux profils de vos joueurs", a balancé le consultant anglais, très déçu de voir son club de coeur être dans le dur pour cet exercice 2022-2023...