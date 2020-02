Liverpool : Firmino, Henderson… Les travailleurs de l’ombre des Reds

Sur les bords de la Mersey, Jürgen Klopp a réussi à composer un cocktail explosif. Si certains joueurs, tels qu’Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, ou encore Mohamed Salah, attirent forcément l’attention grâce à leurs performances remarquées, Liverpool serait bien moins brillant sans ses travailleurs de l’ombre, à l’image de Fabinho, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum et Roberto Firmino par exemple. Bien plus discrets, ces derniers, qui font la réussite des Reds, abattent pour autant un travail considérable et vital sur le terrain.



Arrivé durant l’été 2018 pour 50 millions d’euros, Fabinho s’est petit à petit imposé comme un élément essentiel dans l’entrejeu de Liverpool. Après une logique période d’adaptation, son rayonnement au milieu de terrain est devenu essentiel à son équipe. « Son niveau ? Ce n’est pas une surprise. C’est pour cela que nous l’avons recruté. Il évolue comme il le faisait avec Monaco. Il a juste eu besoin de temps pour assimiler le rythme de ce championnat. Désormais, il peut démontrer toutes ses qualités. C’est un joueur très intelligent avec beaucoup de qualités défensives. (…) Son intelligence de jeu est vraiment très bonne et cela aide l’ensemble de l’équipe », expliquait Klopp au sujet du Brésilien, en septembre dernier.

Klopp : « Henderson ? Absolument incroyable »

Pour sa part, avec son âge avançant, Milner se fait de plus en plus discret mais reste toujours aussi indispensable, grâce notamment à sa polyvalence et son aura. Capitaine des Reds, Henderson a ces dernières saisons pris une place de plus en plus grande au club, alors que son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Il est exceptionnel. Absolument incroyable. Je ne prends pas cela pour acquis pendant une seconde. Si quelqu’un ne voit toujours pas la qualité de Henderson, je ne peux pas l’aider. Hendo est-il le joueur parfait ? Non. Je connais quelqu’un qui est parfait ? Non. Est-il incroyablement important pour nous ? Oui ! », reconnaissait d’ailleurs récemment l’Allemand, en conférence de presse.Enfin, devant, Firmino est omniprésent sur le front de l’attaque de Liverpool. Que ce soit à la construction, à la finition ou encore en tant que premier défenseur, l’ancien de Hoffenheim est l’un des numéros 9 les plus complets du moment. Surtout que l’intéressé est également un bourreau de travail, comme le racontait Klopp. « Quand je suis allé vers lui à la fin de la rencontre, pour l'enlacer, il m'a stoppé et a parlé le premier. Il m'a dit : "Je sais, j'aurais dû marquer plus de buts." (…) Firmino est un super joueur, vraiment super. Ce n'est pas la première fois que je le dis, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Il est assez impressionnant », racontait l’Allemand, courant janvier, après une victoire à Tottenham (0-1).