Liverpool fait le travail à West Ham / Premier League (J21)

Éliminé face à Manchester United au 4e tour de la FA Cup (3-2), Liverpool n'avait remporté qu'un seul de ses 4 derniers matches avant la rencontre de ce soir et défiait une formation de West Ham invaincue en 2021. Un rapport de force intéressant, qui promettait énormément au coup de sifflet initial. Mais il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir un but. La première période a été serrée et intense et à la domination des Reds, s'opposait la vista en contre de Benrahma et Fornals. À la 23e minute, une tête de Salah sur une belle offrande signée Thiago Alcantara passait à gauche de Lukasz Fabianski, le portier des Hammers. Une minute plus tard, ces derniers rétorquaient. Une frappe de Fornals obligeait Andrew Robertson à épauler son gardien et contrer le cuir sur sa ligne de but. Peu avant le repos, Shaqiri alimentait Salah, lequel tentait sa chance de loin. Fabianski était néanmoins vigilant et les deux formations se rendaient aux vestiaires sans que le score ne soit altéré.



46' - Back underway in London.

[0-0]#WHULIV

— Liverpool FC (@LFC) January 31, 2021





Liverpool devrait trouver la faille dans le second acte et la tâche ne s'annonçait pas aisée. C'est du joker Curtis Jones qu'allait venir la lumière. Mohamed Salah profitait de son accélération sur le flanc droit pur se jouer de Cresswell, avant de réussir un enroulé du gauche impeccable qui changeait complètement la dynamique de la rencontre. Dès lors, les Hammers devaient en effet sortir du bois, leur stratégie basée sur le contre n'étant plus viable. C'est d'ailleurs Liverpool qui allait s'approprier cette arme. Ainsi, à 20 minutes de la fin, Salah allait s'offrir un doublé. L'attaquant égyptien profitait d'un ballon renversé par Shaqiri pour conclure une très belle attaque rapide et permettre aux Reds de faire enfin le break. West Ham avait perdu son plan de jeu et les locaux allaient d'ailleurs couler avec un but signé Wijnaldum à six minutes du terme.

Le joueur convoité par le Barça mettait la touche finale à une action d'école. Firmino combinait avec Salah qui lui remettait d'une talonnade. Wijnaldum finissait sur un service du Brésilien. 3-0, puis 3-1 en fin de rencontre, West Ham réduisant le score grâce à un plat du pied droit de Dawson. 3-1, score final. Liverpool s'impose largement malgré plusieurs absents et retrouve des certitudes ludiques dans un timing idéal pour la suite des joutes.