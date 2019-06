Liverpool-Fabinho: "Ce n'était pas facile au début"

Transféré de Monaco à Liverpool l'été dernier contre 45 millions d'euros, Fabinho (25 ans) s'est imposé au fil de la saison comme un joueur essentiel du système de Jürgen Klopp (21 titularisations en Premier League). Pourtant, le Brésilien a mis du temps avant de gagner la confiance de son entraîneur : "Dans l'ensemble, je pense que ma première saison à Liverpool a été bonne. Cela n’a pas duré longtemps, mais je me souviens que ce n’était pas facile au début, j’ai été écarté quelques matches. Même si je me disais que je devais travailler dur et être patient, ce n'était pas facile de sortir de l'équipe. Mais c'est du passé, ensuite j'ai commencé à jouer davantage", a déclaré l'ancien Monégasque sur le site officiel du club.

Une intégration progressive donc pour le champion de France 2017, qui a été facilitée par la présence de Sadio Mané : "En dehors du terrain, je discute un peu avec lui car nous parlons tous les deux français, mon français est toujours meilleur que mon anglais. C'est un garçon formidable. Sadio a été un joueur très important pour nous cette saison", a assuré l'international auriverde.

Vainqueurs de la Ligue des champions face à Tottenham (2-0) après une cruelle 2e place derrière Manchester City dans le championnat anglais, Fabinho et les Reds ont réussi leur saison.

"I gave the manager another option he could depend upon."



