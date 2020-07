Liverpool : Fabinho cambriolé lors des célébrations du titre

Pendant longtemps, Fabinho se souviendra de cette nuit du 23 juillet 2020. Alors que le joueur était en train de célébrer le trophée de champion d’Angleterre avec ses coéquipiers, le milieu de terrain brésilien a eu une mauvaise surprise en revenant chez lui. Selon le Liverpool Echo, le domicile de l’ancien Monégasque aurait été la cible d’un cambriolage entre trois et quatre heures du matin.

Un véhicule retrouvé à Wigan

Si personne n’étaient présent sur place au moment des faits, de nombreux biens matériels auraient été dérobés. Les cambrioleurs sont ainsi repartis avec de nombreux bijoux, mais aussi la Audi RS6 du joueur, qui a été retrouvée dans la région de Wigan quelques heures plus tard. Les policiers en charge de l’enquête ont lancé un appel à témoins. Ce n’est pas une première chez les Reds. En effet, dans le passé, Roberto Firmino et Dejan Lovren ont déjà eu affaire à ce genre de mésaventures.