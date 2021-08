Liverpool et Chelsea dos à dos / Premier League (J3)

Un choc précoce, mais un choc quand même. Liverpool et Chelsea quêtaient une première place provisoire en Premier League devant West Ham et Everton. Les Reds et les Blues avaient remporté leurs rencontres inaugurales, en marquant cinq fois sans subir de but. Ce duel n'était donc pas anodin, malgré le fait qu'il se disputait dans les premières encablures de la saison. Et c'est le Chelsea de Thomas Tuchel qui a ouvert le score à la 22e minute. Reece James bottait un corner au premier poteau, là où Kai Havertz parvenait à lober Alisson d'une reprise de l'arrière du crâne pour le 1-0.

Juste avant le repos, le même Reece James était expulsé pour sa faute de main discutable sur sa ligne de but, en contrant un tir de Mané avec la cuisse. Sur le penalty, Mohamed Salah n'a pas tremblé pour marquer du gauche face à Édouard Mendy. 1-1, le score au repos. En seconde période, la morphologie de la rencontre allait changer. Les Reds dominaient sans partage, mais continuaient de se heurter à la défense renforcée de Chelsea. Un festival de frappes non cadrées et d'offensives manquant d'imagination. Les Blues ont même failli réussir le hold-up à 5 minutes de la fin. Alisson sauvait ainsi Liverpool en repoussant le tir pied droit de Kovacic dans la surface. 1-1, score final, le club de la Mersey n'a pas su faire fructifier sa supériorité numérique en deuxième mi-temps.