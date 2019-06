Liverpool espère répéter l'histoire contre Norwich

La saison de Premier League reprendra dès le vendredi 9 août. Et ce sont les Reds de Liverpool qui ouvriront le bal, avec la réception de Norwich City.

C'est seulement la deuxième fois que les deux équipes s'affrontent en ouverture du championnat. La première et seule fois, c'était lors de la saison 1976-77, et quelques mois plus tard, Liverpool remportait le championnat devant... Manchester City ! L'histoire se répétera-t-elle en 2020 ?

1 - On the only previous occasion that Liverpool started a league season at home against Norwich City, the Reds won the top-flight league title ahead of Manchester City in 2nd (1976-77). Liverpool beat Norwich 1-0 at Anfield on MD1 that season. Fate? #PremierLeagueFixtures pic.twitter.com/7Skreef33b